Saint-Ghislain: c'est officiel, Annie Taulet sera absente des listes en 2018

Ce vendredi, la fédération du Parti socialiste a diffusé un communiqué de presse que nous publions dans son intégralité :

« Suite à l'audition de Mme Annie Taulet par le conseil national de déontologie du PS, le bureau de la Fédération de Mons-Borinage, qui avait saisi le conseil, a été informé de l'avis de celui-ci et en a pris acte ainsi que le Comité de la Fédération.

Dans le cadre de son audition, Mme Taulet a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas se représenter lors d'une élection, quelque soit le niveau de pouvoir concerné. Cela figure dans l'avis remis par le conseil de déontologie.

Mme Taulet ne sera donc plus candidate aux prochaines élections provinciales. Il en sera de même pour les élections communales et législatives auxquelles elle ne participera pas non plus.

Elle en a pris l'engagement devant la Fédération de Mons-Borinage.

Par ailleurs, Mme Taulet ne siégera plus au bureau national du parti (où elle était l'un des 3 représentants de la Fédération de Mons-Borinage élus par les militants). Les instances de la Fédération procèderont donc à la désignation de son successeur très prochainement puisque cette décision est d'ores et déjà d'application.

Afin de prévenir toute difficulté à l'avenir, les instances de la Fédération ont également approuvé la modification statutaire suivante :

"Aucune indemnité, traitement ou jeton de présence ne peut être perçu en rétribution des activités exercées par un membre d'un collège communal ou provincial, que ce soit dans une asbl para-communale ou para-provinciale, une régie para-communale ou para-provinciale, ou encore une société anonyme à participation publique.

Lorsqu'un conseiller communal ou provincial exerce la présidence d'une structure telle qu'évoquée ci-avant, l'indemnité prévue pour la présidence ne peut dépasser mensuellement l'équivalent de deux jetons de présence provinciaux. Pour la vice-présidence, le montant ne peut être supérieur à 75% de ce montant.

Si une rémunération est prévue par une des instances citées ci-dessus, le mandataire d'un exécutif s'engage donc d'office à y renoncer. Il s'engage également à faire parvenir à la Fédération une copie du courrier de renon adressé à l'instance concernée".

Ces modifications seront soumises au vote des affiliés de la Fédération lors d'un prochain congrès. »