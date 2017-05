Hollande: il ne faut pas mettre «l'arme nucléaire entre n'importe quelles mains»

François Hollande a appelé vendredi les Français à ne pas mettre « l’arme nucléaire » entre « n’importe quelles mains », invitant les électeurs à se « poser gravement la question », à deux jours du second tour de la présidentielle, dans une nouvelle mise en garde contre une éventuelle victoire de la candidate FN Marine Le Pen.

« Nous sommes membre permanent du Conseil de sécurité (de l’ONU), nous avons l’arme nucléaire, je vous le rappelle, comme force de dissuasion. Est-ce qu’elle peut être mise entre n’importe quelles mains ? Non », a affirmé le président de la République, lors d’une visite à Argenton-sur-Creuse (Indre).

« Donc, il faut y réfléchir et se poser gravement la question », a ajouté M. Hollande à l’adresse « des Françaises et des Français qui hésitent » entre le candidat d’En Marche ! Emmanuel Macron et l’abstention.