Mons: les pompiers interviennent au McDonald's de la Grand-Place

Le McDonald’s a appelé les secours à cause d’un problème survenu sur une friteuse. Heureusement, plus de peur que de mal. Les flammes ne se sont pas propagées et il n’y a pas eu de blessé. Sur place, les pompiers ont malgré tout vérifié les installations.