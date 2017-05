Véhicule suspect intercepté à Anvers: le suspect reste en détention

Le jeudi 23 mars en matinée, des militaires ont repéré un véhicule suspect - une Citroën rouge avec un numéro de plaque française - circulant à vive allure aux alentours de l’artère commerçante du Meir, à Anvers. À différents moments, des piétons ont été mis en danger. Le conducteur a ensuite pris la fuite lorsque les militaires ont tenté de l’intercepter à un carrefour.

L’équipe d’intervention rapide de la police d’Anvers a finalement pu localiser le véhicule sur un parking du quai Saint-Michel (Sint-Michielskaai) et arrêter l’automobiliste. Différentes armes ont été découvertes dans le coffre du véhicule: des armes blanches ainsi qu’un riot gun.

Mohamed R. avait été placé sous mandat d’arrêt le lendemain pour tentative d’assassinat à caractère terroriste, tentative de coups et blessures à caractère terroriste et infractions à la législation sur les armes. Il a nié avoir eu l’intention de renverser des piétons et indiqué qu’il rendait visite à sa petite amie. Quant aux armes retrouvées dans le coffre, il souhaitait les vendre, ajoute-t-il.

L’enquête n’a pas pu démontrer le caractère terroriste de ces faits et Mohamed R. est donc poursuivi pour détention d’arme prohibée.