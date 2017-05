Le Parlement wallon a voté l'interdiction de l'abattage sans étourdissement à partir de septembre 2019

Le texte, initié par les députés Josy Arens (cdH) et Christine Defraigne (MR), a été approuvé à l’unanimité des commissaires ayant droit de vote (PS, MR, cdH) en commission, après amendement. Il devrait revenir en séance plénière le 17 mai prochain pour adoption définitive.

La date du 1er juin 2018 reste d’application pour l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable. Mais une période transitoire est tolérée, pour les seuls abattages rituels. Pour ces derniers, l’étourdissement réversible (ce procédé n’entraîne pas de lui-même la mort de l’animal, qui n’est donc saigné qu’une fois étourdi) ne sera exigé qu’au 1er septembre 2019. Jusque-là, l’animal pourra donc toujours être saigné sans étourdissement.

Les députés ont souligné le nécessaire équilibre entre bien-être animal et liberté religieuse, dans un dossier aussi sensible, et ont dit espérer que les juridictions, belges ou européennes, qui seront probablement saisies de recours, seront sensibles à cette recherche d’équilibre.

La période transitoire a pour objectif de permettre au secteur de développer, pour ces abattages rituels, les méthodes adéquates pour une entrée en vigueur simultanée de l’étourdissement réversible par électronarcose sur les ovins et les bovins, le procédé n’étant pas encore au point pour ces derniers.

Il permet aussi d’éviter une discrimination entre les éleveurs de différentes espèces et un risque de confusion dans la mise en œuvre des nouvelles règles, sachant que la fête musulmane du sacrifice, en 2019, tombera en août. Le délai facilitera en outre la formation adéquate du personnel. Il s’agit aussi, pour les auteurs, de répondre au souci du Conseil d’État, qui avait maintes fois insisté sur la nécessaire concertation avec les communautés religieuses, pour trouver des modalités de mise en œuvre.

Le report répond en outre au souci de coller à l’agenda de la Flandre, où un long processus de concertation a abouti récemment à un accord politique entre partis de la majorité, accord qui a fortement inspiré les députés wallons. Si des entrées en vigueur différentes étaient décidées au nord et au sud du pays, des parts de marché risqueraient de passer dans l’autre région, ce qui n’est pas jugé souhaitable, a précisé Josy Arens. Au cabinet du ministre flamand en charge du Bien-être animal Ben Weyts (N-VA), on maintenait toutefois vendredi que la date d’entrée en vigueur en Flandre pour l’abattage rituel serait le 1er janvier 2019.