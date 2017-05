Affaire du petit Brayan, torturé à Mouscron: la tentative de meurtre pourrait être retenue contre la mère et le beau-père

La chambre criminelle du tribunal correctionnel de Tournai procédera, le mercredi 14 juin prochain à 14h00 à l’audition du médecin légiste afin de voir si une tentative de meurtre pourrait être retenue contre la maman et le beau-père du petit Brayan, enfant âgé de deux ans torturé à Mouscron entre décembre 2012 et juillet 2013. La question est de savoir si le petit garçon a été projeté au sol de manière volontaire ou non.

La chambre du conseil de Tournai avait renvoyé la maman, Gaëlle Verhamme, et le beau-père du gamin, Miguel D’Hondt, devant le tribunal pour répondre de deux préventions : torture et traitement inhumain avec plusieurs circonstances aggravantes : victime mineure, torture infligée par sa mère et son beau-père, et incapacité permanente. Les séquelles physiques et neurologiques sont irréversibles.

La grand-mère de Brayan et deux hommes proches de la famille seront aussi poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Ce qu’ils contestent.

La défense de Gaëlle Verhamme n’est en aveux que sur la prévention de non-assistance à personne en danger alors que la défense de Miguel D’Hondt conteste la circonstance aggravante de torture.