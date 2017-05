Gilbert Bodart chez Benjamin Maréchal: sa nouvelle coupe de cheveux fait le buzz! (Vidéo)

Rédaction en ligne

Ce jeudi soir, Gilbert Bodart était l’invité de Benjamin Maréchal dans l’émission « Ah, c’est vous ! ». L’ancien footballeur était au centre de l’actualité car il a accepté de travailler bénévolement pour former de jeunes et moins jeunes gardiens à Bruxelles, Villers-la-Ville et Fosses-la-Ville. Mais ce n’est pas forcément ça qui a attiré l’attention des téléspectateurs hier soir… C’est plutôt sa nouvelle coupe de cheveux !