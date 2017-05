Une pub de Starcasino jugée dénigrante pour la femme par le Jury d'Ethique Publicitaire

Depuis quelques jours, une affiche montrant une femme en bikini mettant sa poitrine en évidence accompagnée de la mention «Joueuse» a fleuri sur de nombreux abribus et dans plusieurs gares du pays. Cette publicité en faveur du site de jeux en ligne Starcasino.be a fait l’objet d’une plainte auprès du Jury d’Ethique Publicitaire (JEP), qui a confirmé son caractère dénigrant pour la femme dans un avis rendu mercredi en première instance.

«Le Jury est d’avis que cette image de la femme dans une attitude de séductrice, en combinaison avec le terme «Joueuse», contient clairement une allusion sexuelle, en sus de la référence au rôle joué par la femme en question dans le reality show «Temptation Island» (L’île de la Tentation), et réduit ainsi dans ce cas-ci les femmes à un objet de désir», relève le JEP.

Le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.

La Libre, qui révèle cette décision jeudi sur son site internet, a contacté la SNCB qui gère, via sa filiale Publifer, les affiches publicitaires dans et aux abords de gares. «Le JEP prend toujours d’abord contact avec l’annonceur, dans ce cas Starcasino. Publifer - le médium - est membre du JEP et suivra évidemment ses recommandations. Publifer n’a pour l’instant pas été officiellement contacté», a répondu le porte-parole de la société ferroviaire, qui ajoute qu’un appel contre la décision du JEP reste possible.