Couvin: il tire à blanc dans un magasin

Vers 16h 10, les services de la zone de police des Trois Vallées ont été avertis qu’une fusillade avait éclaté chaussée de Philippeville. Rapidement, tous les services disponibles de la zone ainsi que des renforts venus des zones voisines ont convergé, éveillant la curiosité des riverains sur les réseaux sociaux.

« La chaussée a été fermée afin de mettre en place un périmètre de sécurité et permettre aux équipes de progresser tactiquement. Au final, il ne s’agit nullement d’une fusillade mais bien d’un tir effectué au moyen d’un pistolet d’alarme suite à un différend entre deux personnes au sein d’un magasin de la chaussée. L’auteur du tir a été interpellé quelques minutes plus tard sur la place Marie de Hongrie et diverses armes ont été saisies. L’intervention s’est soldée sans incident ni blessé ! Une partie de notre personnel était justement en formation dans le cadre la maîtrise de la violence… », vient d’indiquer la police des Trois Vallées sur sa page Facebook.