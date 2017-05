Assises du Hainaut: Chrystal a encore peur de mourir

An.D.

La petite Chrystal, 6 ans, est l’unique survivante de l’incendie qui a tué tous les membres de sa famille. Elle est suivie par une psychologue depuis l’été 2015. Le traumatisme est toujours là : « elle sait que sa maman, sa grand-mère et ses petits frères sont morts dans l’incendie. Elle dit que c’est son papa qui a allumé le feu. Elle a très peur de mourir elle-même et craint aussi beaucoup que sa tatie et son zio, chez qui elle vit, meurent aussi. C’est un traumatisme à vie », évoque la psy.