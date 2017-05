Axelle Red et Jean-Luc Fonck en tête d'affiche à la braderie de Boussu

Les noms des musiciens qui monteront sur scène ces 16, 17 et 18 juin lors de la braderie de Boussu viennent d’être dévoilés. En tête d’affiche, on retrouvera Axelle Red, Jean-Luc Fonck et Daddy K.

La braderie de Boussu des 16,17 et 18 juin sera boostée par 3 têtes d’affiche : Axelle Red, Stellla et Daddy K. Des animations de rue, l’innovation 2017 et une trentaine d’artistes pimenteront cette édition.

Voici le programme complet.

Le samedi 17 juin :

– Jean-Luc Fonck et son groupe Stellla, concert live dans le cadre du « Olé Olé Tour ».

– Le Dj Daddy K qui mixe aux quatre coins du monde des titres d’hier et d’aujourd’hui.

Le Dimanche 18 juin :

– Les Tre Voce : 3 belles voix de la région qui attirent les foules.

– En tête d’affiche – Axelle Red – la chanteuse belge internationale connue pour ses tubes : « Kennedy Boulevard », « Parce que c’est toi », « A tâtons », « Je t’attends », « Sensualité », « Manhattan-Kaboul », « Rester femme », etc.

La Braderie de Boussu, c’est par ailleurs trois jours de festivités au coeur de la ville. Des rues animées par des centaines d’artisans et commerçants. Un grand marché nocturne, le vendredi. Une grande braderie, le samedi après-midi. Un kiosque où se succèdent une trentaine d’artistes connus et reconnus. De nombreuses animations de rue : cracheur de feu, grimeurs, échassiers, saltimbanques, musiciens de rue, « rooftop set live », freestyle football, etc.