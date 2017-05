Fusillade mortelle à Liège: Rino Sorce (51 ans) n'était pas connu de la justice

Pourquoi Rino Sorce a-t-il été froidement abattu en face de sa pizzeria, ce mercredi à 22h35, rue Ernest Solvay à Sclessin ? Actuellement, cette question reste sans réponse. L’homme n’était pas connu de la justice et n’avait pas été récemment menacé. C’est en tout cas ce qui ressort des premières auditions.

Ce mercredi, à 22h35, Rino Sorce, gérant de la pizzeria « Grande Fratello », mais aussi du café éponyme situé juste à côté, a été abattu de plusieurs balles. « Il venait de fermer son restaurant et s’est dirigé vers sa voiture, stationnée un peu plus loin », explique Damien Leboutte, procureur de la division liégeoise du parquet de Liège. « Un véhicule a quitté son emplacement en direction du standard, et roulait au pas. À hauteur de la victime, plusieurs coups de feu ont été tirés. Certains témoins parlent de rafales, d’autres de ‘coups de pétards’. »

Un homme accompagnait Rino. Il a également été blessé, mais par des bris de vitre. « Quand il a entendu les coups de feu, l’homme s’est jeté au sol pour éviter d’être touché ».

Selon les premières observations balistiques, 10 coups de feu auraient été tirés, dont plusieurs ont atterri dans les façades environnantes.

Le corps de Rino Sorce sera autopsié ce vendredi. À l’heure actuelle, la justice n’a aucune idée sur le mobile. L’homme n’était pas connu des autorités, et il n’avait visiblement reçu aucune menace récemment.