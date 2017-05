Luc Trullemans l'affirme: «Le week-end sera doux»

Vendredi

La persistance d’un anticyclone près de l’Islande nous maintiendra ce vendredi dans un flux nuageux et frais d’est à nord-est avec des températures comprises entre 12 et 16º.

Samedi

Ce même courant s’infléchira quelque peu vers l’est samedi sous l’influence d’une dépression qui arrosera une grande partie de la France.

Par la même occasion un air plus doux en provenance d’Allemagne envahira nos régions et nous pourrons alors espérer un temps plus agréable avec quelques heures de soleil et des températures maximales remontant entre 15 et 18º en Ardenne et entre 18 et 21º dans les autres régions.

Dans la nuit de samedi à dimanche il se pourrait que quelques pluies se manifestent surtout sur la moitié sud du pays.

Dimanche

Comme cette perturbation française glissera vers l‘est, mis à part quelques petites pluies matinales sur le relief ardennais, dimanche s’annonce sec avec encore quelques heures de soleil et des températures généralement comprises entre 13º et 14º près de la mer et en Hautes Fagnes et 17 à 20º dans les autres endroits.

La semaine prochaine

Le vent tournera plus au nord ce qui expliquera le rafraîchissement de la masse d’air au cours des prochains jours.

De lundi à mercredi prochain, l’anticyclone septentrional reprendra ses droits en organisant sur nos régions un courant sec mais frais en provenance des pays scandinaves.

Si lundi il faudra encore tenir compte d’assez bien de nuages, le temps redeviendra plus lumineux ensuite avec 5 à 8 heures de soleil par jour.

Par contre les températures auront vraiment du mal à décoller avec, la nuit et le matin, des minima entre 2º et 9º et l’après-midi des maxima d’à peine

11 ou 12º en bordure de mer et en Haute Ardenne, et entre 15 et 17º en plaine.

Jeudi et vendredi prochain, une nouvelle perturbation arrivée sur la France, commencera à nous influencer avec quelques pluies à partir du sud du pays mais aussi avec le retour d’une petite douceur dans les températures qui pourront revenir alors entre 17 et 19º en plaine.

Le week-end prochain

Quant au week-end du 13-14 mai le vent viendrait du sud ou du sud-ouest maintenant de l’air doux en provenance du sud-ouest de la France avec régulièrement, en alternance avec des pauses ensoleillées, des épisodes d’averses ou de pluies dans un air où les températures diurnes reviendraient autour de 20º en plaine.