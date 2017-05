Vous avez une adresse Gmail? Attention, n'ouvrez surtout pas ce mail!

C’est via un tweet que l’avertissement a été lancé ce mercredi soir. De nombreux utilisateurs ont déjà été victimes de ce piège, qui les invite à ouvrir un Google Doc. L’environnement de mail ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de Google, il faut donc se montrer très prudent.

We are investigating a phishing email that appears as Google Docs. We encourage you to not click through, & report as phishing within Gmail.