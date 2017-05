Liège: un homme décède après une fusillade dans la rue Ernest Solvay à Sclessin

Plusieurs témoins relatent avoir entendu des coups de feu ce mercredi soir dans la rue Ernest Solvay à Sclessin. La police est sur place et un gros périmètre de sécurité a été dressé. La circulation a été bloquée non loin d’un café et du Lidl.

On n’en sait pas plus à l’heure actuelle sur les circonstances de ces tirs et sur l’identité des victimes. La police nous a confirmé qu’un homme est décédé et qu’une seconde personne blessée a été emmenée à l’hôpital.

Le parquet est attendu sur place.

Plus d’infos à venir.