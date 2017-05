Un mort dans une fusillade sur un campus universitaire du Texas, le tireur se suicide (vidéos)

La fusillade s’est déroulée vers 11h30 heure locale (16h30 GMT) à l’université de North Lake College, en banlieue de Dallas, provoquant la fermeture du campus et l’évacuation des étudiants. Le tireur a été retrouvé mort une heure plus tard, dans l’un des bâtiments.

«Nous avons ce qui semble être une victime décédée et le tireur s’est suicidé», a indiqué la police d’Irving sur son compte Twitter.

(Photo EPA)

Elle n’a pas donné de détails supplémentaires, mais des médias locaux affirment que la victime, une femme, a été retrouvée au côté du tireur, sans préciser si les deux personnes se connaissaient.

We are still on Intruder Lock-down. Go to nearest room and lock-down. If not on campus, stay away. Police is on the scene.