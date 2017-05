Gaëtan Minne passe enfin aux aveux: "J'ai renversé le seau d'essence sur le palier"

Ce sont enfin des aveux et c’est une surprise. Mercredi après-midi, confronté une nouvelle fois à l’impossibilité de sa version des faits, Gaëtan Minne est revenu sur celle-ci: « J’ai bien renversé l’essence sur le palier, puis tout s’est embrasé, j’ai été repoussé en arrière par l’incendie. Je ne peux plus vivre avec cette image. Je ne peux plus vivre avec l’idée qu’ils sont tous morts à cause de moi ».

Jusqu’à aujourd’hui, il affirmait qu’il avait mis un fond d’essence dans un seau, qu’il avait allumé une torche et qu’une flammèche avait enflammé le contenu du seau, déclenchant l’incendie mortel. Des tests ont été effectués: l’incendie était difficile à allumer et long à se développer. Peu crédible en regard du brasier qui a ravagé la maison en quelques minutes et causé la mort de cinq personnes…

A l’audience de ce mercredi après-midi, confronté à ses contradictions et aux constatations sans appel des experts en incendie, Minne vient de revenir sur sa version. « Cynthia ne voulait pas parler avec moi. J’étais fâché, j’ai fait semblant de quitter la maison mais je suis allé fumer une cigarette à la cave. C’est là que j’ai vu le bidon d’essence. J’ai décidé de mettre le feu, je ne supportais pas la séparation. J’en ai mis dans un seau, je ne sais plus combien, car j’avais bu. Je suis remonté et j’ai versé l’essence par terre sur le plancher du palier. J’ai dit à Cynthia: si tu ne descends pas, si tu ne viens pas me parler, je mets le feu à la maison… Elle n’est pas descendue. J’avais pris une baguette pour ne pas me brûler en allumant le feu. J’ai tué ma famille. Je veux demander pardon aux proches de Cynthia. Je pense qu’ils ne me pardonneront pas, ils me faisaient confiance. »