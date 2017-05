Une grosse détonation entendue dans les régions de Mons et du Centre: il s'agissait d'un vol d'entraînement de deux F16

À Mons, Jemappes à Obourg, mais aussi à Frameries dans le Borinage, et jusqu’à la région du Centre à Soignies, les témoignages de personnes ayant entendu une forte détonation ce matin se multiplient. « Toute la maison a tremblé à Binche », indique un citoyen sur les réseaux sociaux. « À Hyon, j’ai eu l’impression d’entendre un coup de fusil, » affirme un autre. « C’est quoi ce truc, quelqu’un a des infos, ce n’est pas normal ? » s’interroge un autre internaute. En quelques minutes, ce sont des centaines de commentaires du genre qui ont été déversés sur différents groupes Facebook.

Une inquiétude générale qui a poussé la police de Mons-Quévy à rédiger un communiqué sur sa page Facebook. « Pas d’inquiétude sur Mons, rien d’anormal, » nous dit-on, laconiquement. RAS également du côté des pompiers de Mons. Étant donné l’importance de la zone sur laquelle cette détonation a été entendue, il était fort à parier que celle-ci était simplement un bang supersonique, causé par le passage du mur du son par un avion de chasse. Contactée, l’armée belge nous le confirme. « Il s’agissait d’un vol d’entraînement de deux F16, partis de la base de Florennes. Les pilotes avaient reçu l’autorisation de voler. Ils ont respecté l’altitude et le timing. Ils ont volé à une hauteur de plus de 12 km et le vol a eu lieu entre 10h36 et 10h41, » a expliqué un porte-parole. L’armée belge conclut en s’excusant pour les désagréments causés.