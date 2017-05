Gaston est en deuil: l'auteur belge de bande dessinée Jidéhem est décédé dimanche à l'âge de 81 ans

Belga

L’auteur belge de bande dessinée Jidéhem, père de « Ginger » et de « Sophie », s’est éteint dimanche 30 avril à l’âge de 81 ans, ont annoncé mardi les Éditions Dupuis. De son vrai nom Jean De Mesmaeker, Jidéhem a été un véritable pilier du Journal Spirou. Entre 1957 et 1969, il fut également l’assistant d’André Franquin, avec lequel il collabora notamment sur « Gaston Lagaffe » et « Spirou et Fantasio ».