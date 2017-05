Un suspect interpellé dans le cadre du décès d'un supporter d'Anderlecht

Le suspect, un homme d’une trentaine d’années, a été inculpé par le juge d’instruction de coups et blessures ayant causé la mort sans intention de la donner. Il a été libéré sous conditions. Il ne pourra par ailleurs plus participer à aucun évènement sportif.

Guy Mertens est décédé 11 jours après le match entre le RSC Anderlecht et l’AA Gand du 9 avril dernier, vraisemblablement à la suite d’un coup reçu à la tête. Des images vidéo assez floues montrent une femme qui tombe ou trébuche d’un escalier, après quoi Guy Mertens aurait reçu un coup sur la tête. La victime avait reçu les premiers soins sur place par la Croix-Rouge et avait ensuite été transféré à l’hôpital St-Pierre de Bruxelles. Le soir même des faits, la victime était tombée dans le coma. Elle devait décéder 11 jours plus tard.

Le suspect a été interpellé le 24 avril dernier et présenté devant le juge d’instruction.