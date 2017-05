Aéroport de Charleroi: François Bellot propose la création d'un nouvel arrêt SNCB

Va-t-on (enfin) connecter l’aéroport de Charleroi avec Bruxelles de façon efficiente ? La création d’une liaison directe par le train semble reportée aux calendes grecques. Mais le ministre François Bellot avance une nouvelle option. « Suite à la visite récente du Ministre Fédéral de la Mobilité, François Bellot, à l’aéroport de Charleroi (BSCA) et à sa rencontre avec le CEO, Monsieur Jean-Jacques Cloquet, une possibilité de liaison ferroviaire sur la ligne Ottignies-Charleroi permettant à l’aéroport de Charleroi d’être directement connecté à Bruxelles, Leuven… a été identifiée », précise ainsi le cabinet du ministre dans un communiqué adressé aux rédactions ce mardi après-midi. « Partant du principe qu’il faut cibler et optimiser les investissements tout en maximisant l’utilisation des infrastructures existantes, Messieurs Bellot et Cloquet ont identifié la ligne existante L 140 reliant Charleroi à Ottignies, pour envisager un arrêt à hauteur de Ransart. En effet, à cet endroit la ligne ferroviaire croise une route nationale qui rejoint l’aéroport. La distance à vol d’oiseau entre le point d’arrêt ferroviaire et l’aéroport est de 2 km et la distance en bus pourrait être de 3,5 km. »

Le ministre François Bellot annonce dans son communiqué qu’il va « analyser la faisabilité et le coût de l’aménagement d’un point d’arrêt « Ransart-BSCA », la modification de l’offre de trains (fréquence, villes desservies…) sur la ligne 140 Leuven-Charleroi avec un point d’échange majeur à Ottignies, sur l’axe Bruxelles-Luxembourg ». Il proposera aussi la constitution d’un groupe de travail avec la SRWT et BSCA afin d’étudier la connexion et l’utilisation de navettes autonomes et/ou de bus pour relier le point d’arrêt à l’aéroport.

François Bellot, ministre fédéral de la Mobilité (MR).