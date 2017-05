Ce mardi, on vous offre le plein de sensations fortes avec votre journal

Vous avez aimé notre action 1+1 gratis concernant une série de restaurants ? Demain, nous vous proposons cette fois de vivre des expériences uniques. À deux, à trois, en famille, en groupe. Et pour cela, rien de plus simple : il suffit d’acheter le journal !

Un saut en parachute, du téléski sur un lac, un baptême en hélicoptère,… : nous avons sélectionné quinze activités exceptionnelles à travers toute la Wallonie et à Bruxelles. Dans nos éditions de demain, nous publierons un bon qui vous permettra d’obtenir de jolies réductions sur l’activité que vous choisirez. Dans la majorité des cas, ce bon vous permettra d’obtenir la gratuité pour une deuxième personne. Pour deux activités, il s’agira d’une jolie réduction. Si vous souhaitez partager ces sensations fortes avec toute votre famille ou avec vos amis, n’hésitez pas à vous procurer plusieurs journaux de notre groupe : le bon publié n’est valable que pour une seule activité gratuite.

Et les bons seront publiés uniquement ce 3 mai. Les activités, elles, pourront se faire jusqu’au 3 août. Envie de vous éclater cet été ? Faites votre choix dès aujourd’hui et demain, foncez chez votre libraire ! (Plus d’infos en surfant sur www.sudinfo.be/sensations/)

Dottignies : du kart dans un monde virtuel

BattleKart est une nouvelle forme de divertissement innovant alliant monde réel et réalité augmentée. À bord de votre kart, vous êtes immergé dans un environnement virtuel et vous évoluez à la manière d’un jeu vidéo. Accessible pour les enfants à partir de 1,45m et 14 ans (sauf accord parental). Le prix de la partie varie entre 8 à 27 euros en fonction des tours. Certaines parties peuvent se faire à plusieurs.

Aux Lacs de l’Eau d’Heure et à Pommeroeul : du flyboard

Le flyboard est un mix des sports extrêmes les plus en vogue (jetski, ski, snow, plongeons acrobatiques,…) basé sur un système astucieux qui permet de vous propulser aussi bien dans les airs que sous l’eau. C’est le moniteur qui assure la gestion de la propulsion. L’utilisateur peut donc évoluer facilement, en toute sécurité, en se concentrant pleinement sur la gestion de l’équilibre et de la direction. Pour vivre cette sensation unique, le pack « découverte » est à 105 €. 2e pack identique offert pour une 2e personne avec notre bon.

Mons : Pour les fans d’escalade

Toute une salle réservée à l’escalade : c’est à Face Nord à Mons. Le matériel vous est fourni et vous pouvez décider de la difficulté selon vos aptitudes. Le prix d’entrée avec le baudrier revient à 11,5 euros. La deuxième entrée vous sera donc offerte pour une deuxième personne avec le bon que nous publierons demain.

Mariembourg : Un tour de karting

Pour vous faire plaisir au volant, le karting des Fagnes vous propose une piste de location de 650m où vous pourrez piloter l’un des Sodi RT8 moteur Honda 390 cc (13 cv). Pour 16 euros, vous pourrez effectuer 15 tours. Notre bon donnera droit à 15 tours de plus. -

Boussu-lez-Walcourt : du téléski sur l’eau

Amateur de sensations fortes et de sports nautiques, cette activité est pour vous. On vous propose de faire du téléski sur un lac. Mais pas tiré par un bateau, grâce à un tire-fesses. Les 5 poulies forment une boucle de 620 m de long. Le parcours est agrémenté d’obstacles à la façon d’un skatepark. Prix recommandé pour une heure d’accès : 20 euros. Une heure offerte pour une 2e personne grâce à notre bon.

Bouillon : Au parc aventure

Trois heures de sport hors du commun dans un cadre verdoyant à Bouillon : voilà de quoi se tenir en forme. Nous vous proposons le pass aventure qui vous permettra notamment de tester un parcours de 21 ponts, une descente en rappel sur une paroi rocheuse de 50 m, la via ferrata et un parcours en tyrolienne. Prix habituel pour ce pass : 40 euros. Un pass acheté, un pass offert pour une 2e personne.

Bruxelles : Devenez un agent Koezio

Une façon originale de se divertir entre amis : devenez un agent grâce à une formation spéciale : parcours acrobatique, décryptage de codes secrets, résolution d’énigmes,… Le prix d’entrée pour une personne au parc de loisirs Koezio varie entre 20 et 28 euros. La mission nécessite une équipe de 2 à 5 personnes.

Spa : Un saut en parachute

Encore une expérience particulièrement ébouriffante: sauter en parachute depuis un avion. Mais comme c’est la première fois sans doute, vous sauterez en tandem avec un parachutiste expérimenté. Quelques restrictions : ne pas peser plus de 95 kilos et mesurer plus de 1,20 m. L’offre proposée demain vous octroie une réduction de 90 euros par personne sur ce saut avec un reportage vidéo..

La Roche-en-Ardenne : Baptême de l’air en hélico

On vous propose de décoller de l’aérodrome de Namur et de survoler votre région, votre habitation ou tout autre endroit. Baptêmes de l’air de 18, 30, 42 minutes ou 1 heure de vol. Ces baptêmes sont organisés par la société Best in Sky qui compte une équipe de pilotes et d’instructeurs qualifiés. Pour cette activité, pas de 1 + 1 gratuit mais une belle réduction de 70 euros par personne sur présentation du bon que nous publierons demain.

Gilly : Du paintball en intérieur

Qu’il pleuve ou qu’il vente, votre partie de paintball ne sera pas gâchée puisqu’elle se déroule dans une salle de 2.500 m² spécialement aménagée. Notre offre : un cadeau de 40 euros qui comprend 4 heures d’amusement, 500 billes et le prêt de matériel

La Roche-en-Ardenne : L’Ourthe en kayak

L’occasion de découvrir nos belles Ardennes depuis l’eau tout en faisant un peu de sport. Environ 1,5 heure de plaisir et de détente. Le départ se fait de Maboge. Prix habituel par personne : 16 euros. Une descente identique est offerte pour une 2e personne avec notre bon.

Hamoir : Au fil de l’eau

Une descente de l’Ourthe, ça vous tente ? Seul, à deux ou en famille ? La balade se fait entre Barvaux-Bomal-Hamoir et Comblain-au-Pont. Plusieurs parcours sont possibles. Notre offre : un kayak duo loué, un kayak mono ou duo offert. Le prix de location habituel du kayak : de 11 à 30 euros par personne suivant les parcours.

Dinant : La balançoire géante

Ames sensibles, s’abstenir ! Une activité qui par contre régalera les amateurs de sensations fortes. Dinant Evasion propose une nouvelle attraction : le pendulaire ou balançoire géante. Depuis une passerelle, vous sautez dans le vide. Une chute à couper le souffle jusqu’à ce que la corde qui vous retient se tende et vous entraîne dans un mouvement de balancier vertigineux. Prix pour un saut : 20 euros. Avec le bon : un saut offert pour une 2e personne.

Grâce-Hollogne : Du parachute dans un simulateur

Envie de vous prendre pour un oiseau ? Direction le plus large simulateur de chute libre au monde. Un saut en parachute sans devoir prendre l’avion. Accessible à partir de 5 ans. L’offre (pack Start Flight) comprend l’équipement pour effectuer votre chute, un petit briefi ng, des exercices de préparation et deux vols. Le prix d’un pack est de 59 euros. Avec notre bon, un 2e pack gratuit

Frasnes-lez-Gosselies : Une course de karting

La piste de karting de Frasnes-lez-Gosselies est longue de 500 mètres et propose un tracé à la fois technique et performant. Un panneau d’affichage suspendu permet aux pilotes de consulter leur temps lors de chaque tour effectué. Bref, vous serez vraiment dans la compétition. La course de 13 minutes est au prix de 16 euros. Une deuxième course de 13 minutes offerte à une deuxième personne si vous profitez de notre offre.

