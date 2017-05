D3 amateurs: Olivier Huyzentruyt rejoint le RAQM en provenance de Mouscron

Après Logan Bauvois et Logan Erculisse, Quévy-Mons a réalisé un troisième transfert : Olivier Huyzentruyt, qui évoluait en Espoirs à Mouscron et a été intégré au noyau de Mircea Rednic ces dernières semaines.

« Olivier Huyzentruyt a un peu le même profil que Lucas Ciot, que nous avions transféré de l’Excel l’été dernier : un garçon arrivé à la limite d’âge pour se produire avec des jeunes, qui souhaite faire ses premiers pas en seniors », confie Benoît Garnier, le directeur général du RAQM. « Olivier est un stoppeur rigoureux et travailleur, doté d’une excellente mentalité. Il entretenait aussi des contacts avec le FC Tournai, club plus proche de son domicile, mais il s’est vite bien senti chez nous et a été séduit par notre projet, qui fait la part belle aux jeunes ».

Pour rappel, à ce jour, plusieurs joueurs ont déjà rempilé au stade Tondreau en vue de la prochaine saison : Florian Saussez, Pietro Aquila, Jérémy Dauby, Danny Bastaens, William Mairesse, Maellan Canard, Lucas Ciot, Loïs Petteno, Vincent Palmeri, Malik Slaiki, Maxime Ruggeri, Thibaut De Amicis, Florian Polain, Yorgo Lykidis, Alan Lericque et Abdoul Bah. Concernant Hocine Chebaiki et Mohamed Amallah, direction et joueurs doivent encore se rencontrer.