Les scénarios possibles: pas de titre avant la fin de la 8e journée

Sur une voie royale après sa victoire lors du « Topper » face à Bruges, le Sporting d’Anderlecht a, un peu, relancé le suspense du championnat en ne prenant qu’un point face à Charleroi et à Gand. Avec quatre longueurs d’avance sur les Brugeois, les Anderlechtois ont toujours les meilleures cartes en main pour décrocher leur 34 e titre de champion de Belgique. Voici les différents cas de figure :

Si Anderlecht fait six sur six contre Zulte et Bruges. Le club bruxellois sera champion si Gand ne réalise pas un six sur six à Ostende et contre Charleroi.

Si Anderlecht fait quatre sur six contre Zulte et Bruges. Le club bruxellois sera champion si Bruges perd ou partage à Charleroi et perd contre Anderlecht et que Gand ne fait que trois sur six à Ostende et contre Charleroi.

Si Anderlecht fait trois sur six contre Zulte et Bruges. Le club bruxellois sera champion si Bruges ne gagne pas à Charleroi et perd contre Anderlecht et si Gand ne prend que deux points sur six à Ostende et contre Charleroi.

Si Anderlecht fait moins de trois sur six. Le club bruxellois ne sera pas champion à l’issue de la huitième journée.