Météo: votre 1er mai sera perturbé par des averses!

Lundi, une faible zone de pluie concernera encore le nord-est et l’est du pays. Sur les autres régions, le temps sera généralement nuageux et plus sec. L’après-midi, le temps deviendra variable avec de nombreux champs nuageux parfois porteurs d’averses locales mais aussi quelques éclaircies, annonce l’IRM.

Les maxima seront compris entre 13 et 15 degrés en plaine et entre 8 et 12 degrés en Ardenne.

Le vent de sud sera d’abord modéré puis il s’orientera par la suite a u sud- ouest en devenant faible en fin de journée.