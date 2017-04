Football (P3B): Baudour sauvé, Elouges au tour final

C'est finalement Elouges-Dour qui accompagnera Honnelles, l'USGTH B et Péruwelz B au tour final en P3B. Les hommes de José Mafrici profitent du faux-pas d'Isières à Escanaffles (1-1) et du nul d'Honnelles à Risquons-Tout (2-2) pour se qualifier pour le dernier carré via le classement général.

Vainqueur surprise contre le leader Warcoing (1-0), Baudour profite du dernier match de la saison pour infliger à l'Olympic sa seule défaite de la saison. L'AS se sauve ainsi in-extremis, un petit point devant Hensies, qui a également pris le dessus contre Jemappes (4-1), en vain.