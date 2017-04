Football (P1): pas de tour final pour l'USGTH, l'Entente Binchoise championne!

Pâturages éliminé de la course précédemment, la région Mons-Borinage ne sera donc pas représentée au tour final de P1, qui regroupera Péruwelz, Braine et Houdeng, vainqueurs des trois tranches, ainsi que... Soignies !

De fait, les Carriers ont été coiffés sur le fil, ce dimanche, lors de la dernière journée. Alors qu’ils avaient encore leur sort entre les mains, les hommes de Julien Gordillo ont dû se contenter d’un partage à Houdeng (0-0). Dans le même temps, l’Entente Binchoise, deuxième à un point du leader sonégien, rendait visite à Braine. Les Stadistes menaient 4-0 à la pause et faisaient donc ainsi le bonheur de Soignies. Sauf qu’après la pause, les spectateurs du Sans Fond ont assisté à un retournement incroyable : Binche est revenu but après but jusqu’à 5-5, avant que Schillaci plante le but de la victoire et du titre pour l’Entente.