La météo des prochains jours n'est pas top: la grisaille devrait s'éterniser une bonne partie de la semaine sur la Belgique

Après une journée de dimanche printanière, marquée par des températures maximales entre 15 et 20 degrés, une augmentation de la nébulosité par le sud-ouest et un temps sec, la pluie fera progressivement son retour à partir de la nuit prochaine, prévoit l’IRM. La grisaille devrait, quant à elle, s’éterniser une bonne partie de la semaine sur la Belgique.

Dimanche soir, le ciel deviendra très nuageux sur l’ensemble du pays et en début de nuit une zone de pluie abordera le territoire depuis la frontière française. Cette perturbation transitera ensuite vers le nord- est, n’atteignant la Campine et la Haute Ardenne qu’en fin de nuit. Les minima varieront entre 4 et 8 degrés.

Lundi matin, une faible zone de pluie concernera encore le nord-est du pays. Sur les autres régions, le temps sera nuageux mais généralement sec. L’après- midi, le ciel sera variable avec quelques averses locales. Les maxima seront compris entre 13 et 15 degrés en plaine et entre 8 et 12 degrés en Ardenne.

Mardi, retour d’une nébulosité plus abondante à partir du nord-est du pays avec de petites pluies ou quelques averses. Maxima de 11 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne à 15 degrés en Flandre.

Des courants de nord-est assez humides détermineront ensuite le temps durant les jours suivants. Le ciel restera partiellement à très nuageux avec parfois un peu de pluie ou une averse. Les températures maximales seront proches de 15 degrés avant une légère hausse attendue pour le prochain week-end.