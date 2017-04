Sergio Conceiçao prolonge de 2 ans au FC Nantes, et s'éloigne du Standard !

Le FC Nantes a annoncé samedi que son entraîneur portugais, Sergio Conceiçao, avait prolongé son contrat de deux ans avec les Canaris et était désormais lié avec eux jusqu’en 2020.

Arrivé début décembre au chevet d’une équipe 19e du championnat et à la dérive sur le terrain, après le limogeage de René Girard, Conceiçao a spectaculairement redressé la situation du club, 8e avec 46 points à trois journées de la fin du championnat.

Le club français a communiqué après la victoire du FC Nantes contre Lorient (1-0) :

« Le FC Nantes et Sergio Conceição ont trouvé un accord pour que le technicien portugais demeure à la tête de l'équipe professionnelle jusqu’en 2020, soit 2 saisons de plus. Arrivé en décembre dernier pour prendre les rênes de l'équipe première, il a fait passer le club de la 19ème place à la 8ème place de Ligue 1 à ce jour. Depuis sa prise de fonction, en 18 matchs, il a glané avec ses joueurs 35 points soit 10 victoires et 5 nuls. Une véritable performance ! A 42 ans, il continue donc l’aventure au FC Nantes, accompagné de ses adjoints.

International portugais de 1996 à 2003 (56 sélections pour 12 buts), Sergio Conceição dispose d'un palmarès de joueur impressionnant : Vainqueur de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe, de la Supercoupe de l'UEFA, Champion du Portugal, Champion d'Italie... Entraîneur depuis 2010, l'ancien milieu offensif a notamment entraîné le Standard de Liège, le Sporting Braga et Vitoria Guimarães avec lesquels il remportera une Coupe du Portugal et une Coupe de Belgique. »