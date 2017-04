Bruxelles: le périmètre de sécurité installé près de la Grand-Place après la découverte d'un paquet suspect a été levé

Le paquet a été découvert peut après 15 heures. La police et les services de déminage sont rapidement arrivés sur place. Un périmètre de sécurité a été installé et plusieurs rues des environs ont été fermées.

Deux heures plus tard, le périmètre de sécurité a été levé. Il s’agissait d’une fausse alerte.

New normal in #Brussels Soldiers on streets, #bomb squad in closed down side street, people carrying on with their day, unfazed #DOVO #SEDEE pic.twitter.com/OOPEPSxm5p