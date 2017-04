Brigitte et Emmanuel Macron: la vidéo délirante de leur rencontre qui choque la France (vidéo)

À Taïwan, la société ToMoNews s’est spécialisée dans la reconstitution en images de synthèse de faits d’actualité, en y ajoutant une touche une peu délirante. Mais le clip qui évoque la rencontre des époux Macron n’hésite pas à jouer sur les clichés lourds et sur la différence d’âge entre Emmanuel et Brigitte. Un montage qui choque en France.

Dans cette vidéo, on y voit leur rencontre, dans une salle de classe. Emmanuel Macron n’avait encore que 15 ans. Brigitte, 24 ans plus âgée que lui, était alors sa prof et animait l’atelier théâtre. Dans ce clip, qui souligne non-stop, la différence d’âge entre les époux Macron, on voit notamment Brigitte marchant à l’aide d’un déambulateur durant son mariage. Une animation humoristique qui ne fait pas vraiment dans la finesse… et qui heurte nos voisins français.