Theo Francken ne veut plus de «shopping linguistique» chez les demandeurs d'asile

La fin du « shopping linguistique » pour les demandeurs d’asile. Theo Francken, le secrétaire d’État N-VA à l’Asile ne veut plus en entendre parler. Plus question de faire une nouvelle demande dans une autre langue si la première demande a été rejetée…

Tout part d’un… tweet de l’intéressé. « Certains demandeurs d’asile déboutés essaient une nouvelle procédure dans une autre langue. Nous allons rendre cela impossible. Plus de shopping linguistique ! » A priori, cela paraît étonnant, mais à l’Office des Étrangers, on confirme que l’on fait cette constatation plusieurs fois par mois. « On a déjà eu des personnes qui introduisent une procédure en français, par exemple, se font débouter, puis demandent à pouvoir entamer une nouvelle procédure en néerlandais, arguant parfois du fait qu’ils ont été logés pendant quelques mois dans un centre de Fedasil installé en Flandre et qu’ils se débrouillent dans cette langue », explique la porte-parole de l’Office.

« Le problème, en cas de nouvelle demande, c’est que l’intéressé peut dire qu’il n’a pas besoin de traducteur, choisir une autre langue (le néerlandais au lieu du français, par exemple) et puis, l’on se rend compte qu’il a quand même besoin d’un traducteur. L’abus est là », explique-t-on au cabinet du secrétaire d’État. Cela peut se produire parce que le demandeur pense avoir plus de chances de réussite en utilisant une autre langue. « D’où cette nouvelle règle qui dit que le demandeur qui veut introduire une nouvelle procédure la verra traitée dans la même langue que la première ! »…