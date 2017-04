Laeticia Bauwens tuée sur le parking de Mons Expo: le suspect, placé sous mandat d'arrêt pour meurtre, nie les faits et prétend ne se rappeler de rien (vidéo)

Le parquet de Mons a annoncé qu’un individu a été appréhendé vendredi matin et placé sous mandat d’arrêt dans l’après-midi dans le cadre du meurtre de la jeune Binchoise Laeticia Bauwens, retrouvée morte samedi dernier sur le parking du Lotto Mons Expo. Le suspect nie les faits et prétend ne se rappeler de rien.

Dans le cadre de l’enquête concernant le meurtre de Laeticia Bauwens commis ce samedi 22 avril 2017 vers 7h sur un parking à proximité du Lotto Mons Expo, un suspect de nationalité belge a été interpellé ce vendredi matin 28 avril 2017 à 8h43

C’est sur base d’un travail minutieux de police technique et scientifique, complété par de nombreuses et longues investigations de terrain, que l’enquête de la section « Crimes » de la PJF Mons-Tournai, dirigée par Madame la Juge d’Instruction Pamela Lonfils, a pu avancer rapidement.

Dans un premier temps, l’exploitation des données de diverses caméras de surveillance, la comparaison des images et les recoupements d’informations et de traces sur la scène de crime qui ont permis de reconstituer le déroulement des faits et les déplacements d’un suspect dans le quartier de la gare et du Lotto Mons Expo avant et après le drame.

Dans un deuxième temps, l’identification a pu être faite, après quelques jours d’enquêtes, sur base d’éléments d’analyse de police technique et scientifique mais également grâce à plusieurs témoignages et à la collaboration précieuse des zones de police de Mons et du Borinage ainsi que du TEC Mons.

Le suspect n’a a priori aucun lien avec sa victime. Il est originaire de Mons et est domicilié à Wasmes (Colfontaine). Il a des antécédents judiciaires non spécifiques.

Entendu suite à son arrestation durant toute la matinée par la section « Crimes » de la PJF, l’intéressé a été présenté devant la Juge d’Instruction qui l’a auditionné en présence de son avocat et vient de délivrer un mandat d’arrêt à sa charge du chef de meurtre. Le suspect nie les faits et prétend ne se rappeler de rien.

La PJF Mons-Tournai poursuit l’enquête sous la direction de la Juge d’Instruction notamment sur différentes analyses de traces toujours en cours (ADN, microtraces…).