Le chiffre qui choque: 35% des malades longue durée souffrent de burn-out et de stress!

Selon les chiffres du SPF Emploi, parmi les 321.573 malades de longue durée (NDLR : depuis plus d’un an) enregistrés en 2014, plus d’un tiers, soit 35 %, souffraient de troubles psychosociaux (stress, burn-out…) et 29,5 % présentaient des pathologies musculo-squelettiques (maux de dos, syndrome du canal carpien…). Des pathologies qui, aujourd’hui, restent de loin la principale cause d’absentéisme au travail, a indiqué Thomas Gérard, conseiller en prévention à la CSC Liège-Huy-Waremme, à l’occasion du salon du délégué qui était organisé ce 28 avril dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail.

En province de Liège, on dénombrait en 2015, 11.148 personnes indemnisées pour des maladies professionnelles, c’est-à-dire résultant d’un risque au travail. « Liège est la deuxième province en Belgique qui présente le plus haut taux de bénéficiaires d’indemnités pour des maladies professionnelles. La raison est sans doute historique et liée au travail dans la mine, dans la sidérurgie », souligne le conseiller en prévention.

Si les statistiques au niveau des accidents de travail déclarés dans le secteur privé sont en diminution ces dernières années, elles restent cependant fort élevées. « En 2015, on en a enregistré 11.482 en province de Liège, dont 6.756 dans l’arrondissement de Liège. Ces statistiques ne prennent pas en compte les accidents non déclarés, que l’on estime à deux sur trois, ni ceux qui sont refusés par les assureurs. En 2015, en province de Liège, 1.900 déclarations d’accidents du travail ont été rejetées ».

À la CSC, afin d’œuvrer à la diminution des accidents et maladies liées au travail, on mise sur la formation des délégués présents au sein des entreprises en vue d’une meilleure prévention. C’est ainsi qu’une fois élus, les délégués « entament un programme de formations qui dure 4 ans et au cours duquel on insiste davantage sur la prévention ».