Voici le classement des meilleures compagnies aériennes: Brussels Airlines et TUI Fly bien notées

11.000 passagers ont été interrogés sur leurs compagnies aériennes et leurs habitudes en matière de voyages aériens. Est-ce une surprise ? La compagnie qui a récolté les meilleurs résultats est « Emirates » des Émirats Arabes Unis. Elle recueille un beau 83 % et devance, dans le top 10, la Colombienne Avianca, Qatar Airways, Luxair, Singapore Airlines, la Brésilienne Azul, Thai Airways, la Chinoise Cathay Pacific, la Roumaine Tarom et Vietnam Airlines.

KLM (17) et Lufthansa (18) obtiennent de bien meilleurs résultats que British Airways (41), Air France (43), AlItalia (52) et Iberia (58). Les pires compagnies sont toutes des low-cost avec l’Australienne Jetstar (72) en dernière position, la Française Aigle Azur (71) et l’Espagnole Vueling (70).

Les compagnies souvent empruntées par les Belges obtiennent des résultats divers. Brussels Airlines et TUI Fly s’en sortent bien avec respectivement une 25e et une 30e places. Quant à Ryanair (47 e ), elle doit son salut à un « 5 étoiles » au niveau du rapport qualité/prix pour le service offert. La Hongroise Wizz Air qui propose des vols au départ de Charleroi occupe la 51 e place.

Et les aéroports ?

Test-Achats précise que les facteurs les plus importants aux yeux des passagers sont la ponctualité des avions, l’amabilité du personnel de bord et le confort dans l’appareil. À l’inverse, le check-in, le sentiment de sécurité et, surtout, les repas et le divertissement à bord importent beaucoup moins.

Les mêmes passagers ont aussi noté les aéroports, dont les cinq Belges. Ostende est le préféré, suivi d’Anvers, de Liège, de Zaventem et de Charleroi où les contrôles de sécurité n’obtiennent que 66 % de satisfaction et la signalisation ne recueille qu’un maigre 7,1/10.