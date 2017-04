Macron serait largement élu face à Le Pen, mais l'écart se réduit: il vient de perdre 4 points en cinq jours seulement!

Le candidat d’En Marche ! est crédité de 59 % des intentions de vote contre 41 % à la candidate du Front national, dans ce sondage réalisé pour Le Point mercredi et jeudi, donc en partie au moment où ils passaient chacun leur tour à l’usine Whirlpool à Amiens.

Emmanuel Macron perd 4 points par rapport à un sondage identique réalisé juste après le premier tour quand il était à 63 %, tandis que Marine Le Pen, qui était alors à 37 %, en gagne 4. « Macron paie là pour une part la mauvaise séquence Whirlpool », écrit Odoxa.

Par ailleurs, indique l’institut, seulement 40 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon voteraient pour Macron – soit une baisse de 13 points en quelques jours – et ils seraient aussi nombreux (41 %, +7) à s’abstenir. De plus, la part de ses électeurs envisageant de voter Marine Le Pen a fortement augmenté, à 19 % (+8 en une semaine).

Au niveau sociologique, indique Odoxa, Emmanuel Macron est largement devant sa rivale auprès des cadres et des catégories dites supérieures (64 % contre 36 %). À l’inverse, Marine Le Pen le domine auprès des catégories populaires (employés et ouvriers) avec 56 % des voix contre 44 %.

Enquête réalisée en ligne auprès de d’un échantillon de 1.003 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus parmi lesquelles 968 personnes inscrites sur les listes électorales. Les intentions de vote ont été établies sur la base de 803 personnes sûres de voter au second tour. Méthode des quotas. Marge d’erreur de 3,5 points.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat, elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques, le jour de la réalisation du sondage.