Frameries: Ghislain Thiry, 49 ans, a disparu depuis mercredi

Rédaction en ligne

La police lance un avis de recherche. Le mercredi 26 avril 2017 vers 16h00, Ghislain THIRY, un homme âgé de 49 ans, a quitté sa maison située rue de Quaregnon à Frameries. Depuis, il ne s’est plus manifesté.Ghislain mesure 1m80 et est de corpulence moyenne. Il a les cheveux noirs coupés courts et des yeux bleus.