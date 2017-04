Fellaini, un coup de boule qui va lui coûter (très) cher

Après un accrochage avec Sergio Agüero, Fellaini a écopé d’une jaune (83 e ) avant d’avoir une altercation avec l’Argentin et de lui donner un coup de boule. Un tête contre tête suivi « d’une exagération du Citizen » se défendra certainement le Red Devil.

« Je n’ai pas revu l’action mais j’ai parlé à Fellaini », expliquait José Mourinho. « Il pense qu’il a pris la rouge car il paie sa réputation. L’arbitre (NDLR : M. Atkinson) m’a dit que c’était rouge. Je crois que la vérité se situe entre les deux ; un peu de carte rouge et un peu d’intelligence et d’expérience d’Agüero. »

Notre compatriote a écopé de la troisième carte rouge de sa carrière en Premier League, 704 jours après la précédente. Le 10 novembre 2010, alors qu’il évoluait à Everton, il avait été renvoyé aux vestiaires pour un coup de pied donné à un joueur de Bolton. Le 24 mai 2015, lors de Hull-Manchester United, il avait bouclé la saison par une rouge pour un pied en avant.

Au final, l’exclusion n’aura pas précipité la chute de United à City (0-0), où Vincent Kompany et Kevin De Bruyne étaient titulaires, mais les troupes de José Mourinho restent cinquièmes de Premier League, à un point des… Citizens.

Fellaini devra se défendre devant les instances de la FA et risque 6 journées de suspension. Vu qu’il ne reste que 5 matches de championnat, il sera frais pour l’Europa League.

