La direction des Francs Borains dessine de plus en plus précisément les contours de l’équipe pour la saison prochaine. Ce jeudi soir, un nouvel élément a prolongé son bail chez les Verts : arrivé de Lesquin cet hiver, Dylan Botoko a convaincu le RFB et le défenseur de 20 ans sera toujours de la partie. Il imite ainsi, entre autres, les Lai, El Barkaoui, ou encore Vanderlin.