Anderlecht – Charleroi (0-1): les Zèbres créent la surprise, les Mauves font une mauvaise affaire, le championnat relancé?

Grâce à un but de Hamdi Harbaoui (42e), Charleroi a réalisé un petit exploit en infligeant à Anderlecht sa première défaite à domicile depuis le 25 septembre en s’imposant 0-1 jeudi en clôture de la 5e journée des PO1. Après cinq journées, Andrelecht reste premier avec 41 points, cinq de plus que La Gantoise. Les Zèbres confortent leur quatrième place (33 points).

Alors qu’il a multiplié les changements depuis le début du championnat, René Weiler a reconduit l’équipe, qui avait dominé le Club Bruges. Felice Mazzù a titularisé trois ex-Anderlechtois Harbaoui, David Pollet et Christophe Diandy et a envoyé Mamadou Fall et Steeven Willems sur le banc. Vainqueur de son premier duel aérien, Harbaoui a servi avec un peu de chance Amara Baby, qui a dévissé son tir (2e). L’attaquant tunisien n’avait pas encore trouvé la bonne carburation. C’est sur une de ses mauvaises passe qu’Anderlecht est parti en contre et sans un tacle décidé et correct de Fabrice N’Ganga, Sofiane Hanni aurait eu la voie libre (8e).

Face à une équipe bien regroupée, Anderlecht n’a pas livré un début de match torride même si Dennis Appiah a vu son tir heurter le montant (19e). A l’affût, Lukasz Teodorczyk a cadré le rebond mais Clinton Mata a dévié le ballon. Charleroi était mieux entré dans le match. Sur une belle combinaison avec Pollet, Baby a donné la première alerte: le tir du Sénégalais a été dévié du genou par Kara Mbodj (28e). Peu en verve jusque-là, Harbaoui a été sans pardon lorsqu’il a sauté plus haut qu’Uros Spajic pour reprendre de la tête un centre tendu de Clément Tainmont (42e, 0-1).

A la reprise, la machine mauve ne semblait plus grippée. Mais Teodorczyk atiré juste à côté (50e) et Alexandru Chipciu a oublié de finir le travail (52e). Pour espérer revenir à la marque, Anderlecht devait élever le rythme et il l’a fait en lançant Frank Acheampong à la place d’Adrien Trebel (57e) et en remplaçant Youri Tielemans, peu précis dans ses passes, par Nicolae Stanciu (66e). Les Bruxellois ont harcelé la défense zébrée et Nicolas Penneteau a sauvé son camp sur une reprise de Teodorczyk (65e). Obligé de tabler sur le contre, Charleroi ne s’est pas trop posé de questions et a failli doubler la mise par Clinton Mata, le tir de l’Angolais s’écrasant sur le poteau (68e).

Weiler a joué à quitte ou double en sortant un défenseur Dennis Apiah pour un attaquant Isaak Kiese Thelin (82e). Le Suédois a instantanément eu la balle de l’égalisation qu’il a gaspillée (86e). La première défaite d’Anderlecht dans ces play-offs était consommée.

Anderlecht recevra La Gantoise dimanche (14h30) lors de la 6e journée des Playoffs 1.