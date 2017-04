Mons: avez-vous vu David Dhinzelin, disparu depuis lundi ?

Un avis de recherche circule sur les réseaux sociaux. Les proches de David Dhinzelin, domicilié à Mons s’inquiètent. Ils n’ont plus de nouvelles de lui depuis lundi matin. Il est injoignable, son GSM étant resté chez lui...

David n’a plus donné signe de vie depuis lundi.

L’avis de recherche circule sur les réseaux sociaux depuis ce jeudi. Il a déjà été partagé plus de 300 fois. En effet, le Montois David Dhinzelin n’a plus donné signe de vie à ses proches depuis ce lundi matin

Les photos qui circulent sont accompagnées d’un message : « Disparition depuis lundi matin de notre ami et collègue David Dhinzelin, domicilié à Mons. Nous n'avons plus aucune nouvelle ni trace de lui. Son téléphone étant resté à son domicile. SVP si qui que ce soit a d'éventuelles informations, ou si vous l'avez aperçu depuis, veuillez nous en informer au plus vite! Faites tourner au maximum. »