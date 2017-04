"Aimez-moi!": Pierre Palmade de retour au one man show

Son dernier seul en scène remonte à 2009 avec «J’ai jamais été aussi vieux», en tournée et à l’affiche du Théâtre des Bouffes-Parisiens et du Palace à Paris. Pierre Palmade s’est consacré depuis à sa troupe de théâtre récemment dissoute, à l’écriture et à des émissions d’humour pour France-Télévisions. Selon son service de presse, il revient avec «Aimez-moi!», un spectacle inédit qui promet «une galerie de personnages, avec leurs naïvetés et leurs lâchetés, leurs galères et leurs petits bonheurs».

L’humoriste qui fêtera ses 50 ans en 2018, a décidé en janvier de dissoudre «La Troupe à Palmade», compagnie de café-théâtre qu’il avait créée en 2005 avec plusieurs spectacles à succès. «Les très nombreux projets professionnels que j’entreprends m’obligent à arrêter cette aventure.

N’ayant que peu de temps à consacrer à cette entité, je préfère la dissoudre et en garder un souvenir merveilleux», expliquait-il. Fin 2016, Pierre Palmade, Michèle Laroque et Muriel Robin ont fêté sur scène les 20 ans de leur trilogie sur la vie de couple, «Ils s’aiment», «Ils se sont aimés» et «Il se re-aiment» avec une cinquantaine de spectacles à l’Olympia et en région, à guichets fermés.