"Ni Marine ni Macron": plusieurs lycées bloqués à Paris

«Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron»: plusieurs lycées ont été bloqués jeudi à Paris par des élèves qui protestent contre l’affiche du second second tour de l’élection présidentielle.

A 08h30, «une vingtaine» de lycées parisiens étaient «diversement mobilisés», a déclaré à l’AFP le rectorat de Paris, précisant que quatre établissements étaient bloqués et six autres partiellement.

«Pour les autres, ce sont des tentatives de blocage et ou des rassemblements devant l’établissement», a précisé le rectorat.

Devant le lycée Voltaire, dans l’est parisien, une centaine de jeunes, certains le visage dissimulé par un foulard, se sont rassemblés, a constaté un journaliste de l’AFP. Des poubelles ont été placées devant les portes de l’établissement. Les manifestants ont posé dessus des pancartes avec les mentions «Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron», «leurs élections, notre avenir». Un drapeau anarchiste flottait également.

Selon Anouk, 16 ans, un «sit-in pacifique» a été organisé devant le lycée Buffon dans le XVe arrondissement de Paris. «On se désolidarise des blocus et des manifestations violentes, on veut garder une légitimité maximale», a dit l’élève de terminale. «On est en désaccord avec les valeurs portées par le Front national, et comme on n’a pas encore le droit de vote, on doit s’exprimer autrement», a-t-elle ajouté.

Au lycée Paul Valéry, des lycéens ont confectionné une affiche «Ni Le Pen ni Macron» à l’aide de copies doubles collées entre elles. Vers 09h00, le rassemblement s’était dispersé.

Des mouvements de lycéens et étudiants «antifascistes» et «anticapitalistes» appellent sur les réseaux sociaux à une manifestation à partir de 11h00 place de la République, à Paris. Des appels à des rassemblements, pour jeudi toujours, ont été émis dans plusieurs villes en régions.

