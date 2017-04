Les Belges privilégient un bon salaire à la sécurité d'emploi

Belga

Sept entreprises d’origine belge occupent le top 10 des employeurs les plus attractifs aux yeux des travailleurs belges, indique jeudi une étude de Randstad, entreprises active dans le domaine de l’intérim, de l’outplacement et des titres-service, à laquelle ont répondu 11.000 personnes âgés de 18 à 65 ans, étudiants, travailleurs et chercheurs d’emploi.