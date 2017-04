Météo: de belles éclaircies avant l'arrivée des précipitations

Le centre et le sud-est du pays commenceront donc la journée avec de belles éclaircies avant l’arrivée des précipitations. Certaines régions pourront être en grande partie épargnées. L’après-midi, le temps deviendra sec sur l’ouest avec des éclaircies. En soirée, davantage de nébulosité depuis le nord-ouest, puis des pluies faibles sur l’ouest du pays. Maxima entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 degrés en Flandre. Le vent d’abord faible dans l’intérieur d’ouest deviendra partout modéré de nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra couvert avec ensuite quelques pluies. Sur le sud-est du pays, le temps restera encore sec. Minima entre 0 et -2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de -1 à +7 degrés ailleurs. Vent faible ou modéré d’ouest à sud-ouest, à la côte d’ouest à nord-ouest.

Vendredi, le ciel sera partiellement ou très nuageux. Une nouvelle zone de pluie et averses occupera d’abord une majeure partie du territoire. Au fil des heures, le temps s’améliorera dans l’ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 8 et 10 degrés en Haute Belgique et autour de 11 à 12 degrés ailleurs. Le vent sera faible à souvent modéré d’ouest à sud-ouest tournant vers le nord-ouest.

Samedi, le temps s’améliorera bien que le risque d’une faible averse ne soit pas totalement écarté dans le nord du pays. La nébulosité restera d’abord assez abondante avant le retour d’embellies en fin de journée. Les maxima atteindront localement les 13 degrés.