Nouvel arrêt de travail au Logis St-Ghislainois

Un premier arrêt de travail avait déjà eu lieu fin mars pour soutenir la même travailleuse. « Ce n’est plus possible, on ne peut pas travailler dans de telles conditions, souligne Marc Buffart, représentant SETca. On en a marre de la violence sur notre lieu de travail. »

La concierge en question a été déposée plainte. Choquée, elle est aujourd’hui en arrêt de travail. C’est la même famille de locataires qui est mise en cause dans ces violences à l’encontre de la concierge. De leur côté, ces locataires affirment que c’est l’employée du Logis qui les malmène. Le climat est très tendu.

« Le conseil d’administration soutient la concierge et les travailleurs, souligne de son côté Patty Cantigneau, présidente du Logis. Elle est aujourd’hui en accident de travail. Ce sont des violences à caractère répété, la coupe est pleine. Une plainte a été déposée. On va donc suivre l’affaire. » Le conseil d’administration de ce jeudi abordera bien sûr le problème.