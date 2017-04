Borinage: opération stups dans les écoles

Rédaction en ligne

Ce mardi, la police boraine a mené une nouvelle opération de contrôle dans les écoles secondaires. Cela s’est passé entre 7 h et 9 h 30, via des contrôles dans les bus. La police et les TEC se sont associés. Une école secondaire a ensuite fait appel à la police boraine. Huit jeunes étaient en possession de drogue.