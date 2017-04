Un homme de 50 ans surpris tout nu, tenu en laisse par une jeune fille et avec une boule dans la bouche, dans une forêt près de Paris

Contactés par un conducteur qui les avait aperçus, les policiers ont arrêté pardi un homme de 50 ans se promenant tout nu, avec une boule en bouche, tenu en laisse par une jeune fille de 20 ans.

Amené au commissariat, l’homme a expliqué qu’il voulait tester de nouvelles pratiques. C’est sur un site sadomasochiste que les deux curieux promeneurs auraient pris contact. Ce mardi, c’était la première fois qu’ils se rencontraient, relatent nos confrères du Parisien.

L’homme a affirmé qu’il avait rémunéré la jeune femme pour se livrer à cette étrange promenade. Cette dernière aurait accepté pour arrondir ses fins de mois.

Le tandem, qui a été auditionné libre, sera prochainement convoqué devant le tribunal pour « exhibition sexuelle » pour le quinquagénaire et « complicité d’exhibition sexuelle » pour la jeune femme. Ils risquent au maximum un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.