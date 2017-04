La surpopulation carcérale augmente à nouveau en Belgique: plus de 10.500 détenus pour 9.200 places

Selon les chiffres du directorat général de l’administration pénitentiaire, la surpopulation carcérale était évaluée en novembre 2016 à 10,8 %. Elle était de 16,4 % en mars 2017.

Selon l’administration pénitentiaire, une série de facteurs peuvent expliquer cette augmentation. À la fin de l’année dernière, la prison néerlandaise de Tilburg, qui accueillait plus de 360 détenus belges, a fermé ses portes. Ceux-ci ont dû être rapatriés. Ensuite, un pavillon de la prison de Merksem, en province d’Anvers, a été fermé en mai de l’année dernière à la suite d’incidents. Il existe également une « augmentation saisonnière » du nombre de détenus à cette période de l’année. Il y a un an, une importante grève avait éclaté dans les prisons. L’une des conséquences les plus visibles avait été la réduction de la capacité de la prison de Saint-Gilles de 900 à 850 places.

Des mesures avaient été prises pour réduire la surpopulation carcérale, indique le cabinet du ministre de la Justice Koen Geens. « Quelque 400 places supplémentaires ont été créées pour pallier la réduction à Saint-Gilles. Ensuite, le ministre continue de promouvoir le bracelet électronique et souhaite ouvrir le débat sur la détention préventive », selon la porte-parole du ministre.