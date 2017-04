Wihéries: Une maison complètement détruite par les flammes (photos)

Pas moins de 12 pompiers ont été mobilisés, avec deux pompes, une auto-échelle et une citerne. Il y avait en effet une propagation sur la maison de droite. « Les effectifs de Dour et de Quiévrain n’étaient pas complets, explique William Wauquiez, chef de poste de la caserne de Quiévrain. Des renforts ont donc été appelés. Et puis, la caserne de Mons est venue avec une citerne car les ressources en eau sur place n’étaient pas très bonnes. »

Les pompiers ont travaillé sur place jusqu’à 20 heures et plus. « Une partie de la toiture s’est effondrée. Il a donc fallu enlever tous les débris pour venir à bout du foyer. »

Heureusement, il n’y avait personne à l’intérieur. Malheureusement, les dégâts matériels sont importants. Il ne reste plus rien de la maison touchée par les flammes. Il faut encore déterminer les causes exactes de l’incendie. Il pourrait être d’origine criminelle.